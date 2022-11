De thermostaat wat lager en minder lang douchen: aardgasverbruik ligt 14 procent lager dan vorig jaar

Tussen januari en oktober van dit jaar werd in België 14,2 procent minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode in 2021. In de maand oktober liep de besparing zelfs op tot 40 procent, zij het dan vooral door het goede weer. Toch lijkt de Belg bewust aan het besparen geslagen te zijn. Dat blijkt uit cijfers van de netbeheerder Fluxys die VRT NWS opvroeg.