14de editie Winterland heeft opnieuw een schaatsbaan en plaatst grote schermen voor WK- voetbal

Het WK-voetbal begint 20 november, twee dagen na de opening van Winterland dus. "We gaan de drie wedstrijden van de Rode Duivels in de voorronde uitzenden in Winterland", vertelt de organisator. "In het Grand Café, de Alhütte en in de spiegeltent zal er een groot scherm komen. Het is een traditie dat er tijdens het WK een groot scherm geplaatst wordt op het Dusartplein. Het zal niet zo groot zijn als tijdens de zomer, maar we hopen op deze drie locaties in Winterland het toch speciaal te maken voor de bezoekers. Als de Rode Duivels telkens winnen, kan het een nog mooiere winter worden op het Dusartplein."