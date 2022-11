Tapijtproducent Beaulieu wil afdeling in Wielsbeke sluiten, 174 banen bedreigd

De afdeling getuft tapijt zit al enkele jaren in de problemen. Beaulieu deed eerder al inspanningen om de fabriek in Wielsbeke weer gezond te maken. Zo werden nieuwe producten uitgetest, andere markten aangeboord en is twee jaar geleden de nachtploeg afgeschaft. Maar zonder succes.

In de fabriek in Wielsbeke werken 174 mensen. Hun baan is nu bedreigd. De directie belooft om de mensen zoveel mogelijk in de andere fabrieken van de groep tewerk te stellen. Dat is vandaag op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd. Pieter Lelieur: "In België stellen we 1.900 mensen tewerk. We hebben productiesites in de regio van Waregem, Menen en Komen." Als daar vacatures vrijkomen, zal in de eerste plaats gekeken worden naar het personeel uit Wielsbeke, maar dat maakt nog deel uit van het sociaal overleg."