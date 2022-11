Provinciale aanpak van transmigratie levert op: Van 357 onderschepte personen vorig jaar naar 83 dit jaar 

"Hoewel we dus kunnen concluderen dat onze maatregelen werken, beseffen we dat de problematiek er altijd zal blijven. De parkings blijven hun aantrek hebben. We moeten ons dus onverminderd blijven inzetten", benadrukt Spooren. De provincie rekent dan ook op Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Haar kabinet bevestigt dat het contract met de bewakingsfirma's verlengd wordt. Ook zal er geïnvesteerd worden in een aantal parkings en dienstenzones. Zo krijgt de parking in Groot-Bijgaarden extra camerabewaking. De zones in Peutie, Everberg, Heverlee en Walshoutem krijgen nieuw hekwerk.