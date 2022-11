Amerikaanse stafchef Mark Milley schat het aantal gesneuvelde en zwaargewonde soldaten in Oekraïne op 200.000

Moskou en Kiev blijven erg op de vlakte over hun verliezen in de oorlog. In september gaven de Russen toe dat 5.937 militairen waren gesneuveld, maar weinigen in het Westen vinden dat geloofwaardig gezien de hevige gevechten. Ter vergelijking: in de oorlog in Afghanistan (1979-1989) zouden de Sovjettroepen iets meer dan 15.000 soldaten verloren hebben.

Ook Oekraïne is niet happig met het berichten over verliezen. Eind augustus gaf de Oekraïense legerleiding wel toe dat er ongeveer 9.000 soldaten waren gesneuveld. Net zoals in Rusland ligt berichtgeving over verliezen in Oekraïne erg gevoelig. Milley schat ook dat er tussen de 15 en 20 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen sinds het begin van de invasie. De Verenigde Naties spreken over 7,8 miljoen vluchtelingen, maar dat slaat enkel op mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, niet over diegenen die hun huis hebben moeten verlaten en in het land zelf op de vlucht zijn geslagen.