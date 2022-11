Anjet Daanje wint Boekenbon Literatuurprijs 2022 met "Het lied van de ooievaar en dromedaris"

In de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag is vanavond de Boekenbon Literatuurprijs uitgereikt. Juryvoorzitter Guy Verhofstadt prees het winnende boek als een literaire tour de force. "De jury koos voor een boek dat leest als een trein, maar tegelijkertijd wel het nodige van de lezer vraagt. Het zit barstensvol doorwrochte intertekstualiteit, stroomt over van de bewonderenswaardig ambitieuze stijlwisselingen en bevat buitengewone reflecties op het schrijverschap. Ieder afzonderlijk hoofdstuk is als een goudklompje en gezamenlijk vormen ze een literaire tour de force."