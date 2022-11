"In de Arabische wereld is voetbal religie, verdoving te midden van alle miserie": beluister hier de podcast Vranckx & Byloo over WK Qatar

Al heeft dat ook een geopolitiek kantje, al die tv-kijkers. "Van Marokko tot aan de Golf: allemaal kijken ze via de Qatarese zender beIN Sports", zegt Khalifeh. "Al jarenlang zenden die vooruitblikken uit over de WK-wedstrijden die eraan komen. Iedereen zal dus via de ogen van Qatar kijken." Op die manier kan Qatar, dat in de jaren negentig al de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera oprichtte, nog meer soft power ontwikkelen in de regio.