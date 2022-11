Bestuurder rijdt in op vrachtwagen op Antwerpse ring ter hoogte van Antwerpen-Zuid

Rond 23.10 uur gisteravond is een bestelwagen ingereden op een vrachtwagen ter hoogte van Antwerpen-Zuid, richting Gent. De bestuurder van de bestelwagen moest door de brandweer bevrijd worden en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Door het ongeval waren drie rijstroken versperd.