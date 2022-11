CD&V aanvaardt Ventilusrapport, maar wil nog praten over compensaties

CD&V aanvaardt het Ventilusrapport en de conclusies van de Duitse wetenschapper Dirk Westermann. Dat heeft Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) gezegd. Volgens hem is het nu essentieel dat we vooruitgaan, maar hij wil wel nog praten over mogelijke gezondheidsrisico's en over compensaties voor zij die wonen op de nog te bouwen bovengrondse hoogspanningslijn.