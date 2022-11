Cryptomunten onder druk na mislukte overnamedeal tussen FTX en Binance: bitcoin zakt naar laagste waarde in twee jaar tijd

Cryptoplatform Binance zal dan toch zijn rivaal FTX.com niet overnemen. FTX is een grote speler in de cryptowereld, maar verkeert in een "aanzienlijke liquiditeitscrisis". Het had gehoopt op een redding in de vorm van een overname door Binance. Opmerkelijk, want die laatste had zelf bijgedragen aan de ondergang van FTX. De mislukte overname zorgt voor paniek op de cryptobeurzen, ook de bitcoin kreeg een stevige tik en zakte naar de laagste waarde in twee jaar tijd.