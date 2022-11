Europese Commissie wil strengere uitstootnormen voor wegverkeer, voor het eerst ook limiet op vervuiling door banden en remmen

"Nu we het einde van de CO2-uitstoot voor de verkoop van nieuwe wagens vanaf 2035 hebben vastgelegd, moeten we de aanval openen op andere emissies", verklaarde eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton op een persconferentie. Hij wees erop dat luchtvervuiling door het wegtransport elk jaar verantwoordelijk is voor ongeveer 70.000 vroegtijdige overlijdens in Europa.