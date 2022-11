Extra politietoezicht aan Gentse stadshal na brandstichting en overlast   

In Gent heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) een bevel gegeven om beter toe te zien op het gebruik van de openbare toiletten in het centrum van de stad. De politie mag ook aan de fietsenstalling of de luifel mensen ontzetten die voor problemen zorgen. De beslissing komt er na een brandstichting in de toiletten eerder deze week en klachten over overlast.