Fastfoodketen KFC verontschuldigt zich voor misplaatste reclameboodschap op herdenkingsdag Kristallnacht in Duitsland

Fastfoodketen KFC heeft zijn excuses aangeboden voor een nogal ongelukkige reclameboodschap in Duitsland. Via de app kregen klanten een melding met de oproep om zichzelf te trakteren ter nagedachtenis van Kristallnacht. Tijdens die nacht, 84 jaar geleden, werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. Zeker 100 Joden kwamen om het leven. Volgens KFC ging het om een automatische pushmelding en wordt nu onderzocht wat er is foutgelopen.