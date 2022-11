"Ivf levert niet altijd iets moois op, en daar wordt te weinig bij stilgestaan": waarom het verhaal van Jennifer Aniston belangrijk is

Frauke Vanden Meerschaut, fertiliteitsarts in UZ Gent, had het interview met Jennifer Aniston gisteren ook opgemerkt. "Heel mooi wat ze doet", vindt ze, "belangrijk dat ze erover praat. Voor haar is het een stukje afsluiten van een hoofdstuk, rouwen om iets wat er niet mag zijn. Dat zien we ook bij ons. Voor patiënten die aan het einde van een traject zitten, is het belangrijk dat ze dat traject mooi kunnen afsluiten. Dit interview zal daar voor Aniston een onderdeel van zijn."

Voor mensen met een kinderwens die niet vanzelf vervuld raakt, biedt de medische wereld -gelukkig- heel wat mogelijkheden. In veel gevallen leiden die mogelijkheden, na een kort of lang traject, naar die zo gewenste succesvolle zwangerschap. In veel gevallen, maar niet altijd. "Er zijn veel mooie verhalen, maar die zijn er niet altijd. En daar wordt nog te weinig bij stilgestaan", zegt Vanden Meerschaut. "Er zijn grenzen aan fertiliteit en wat wij als medische wetenschap kunnen bieden. Leeftijd is daarin heel belangrijk."

Wanneer wordt de beslissing gemaakt om een traject stop te zetten, en wie neemt die beslissing? "Dat gebeurt dikwijls in samenspraak tussen artsen en patiënten", legt Vanden Meerschaut uit. "Dat komt niet zomaar. Langs beide kanten voel je het al een tijdje aankomen. Daarnaast zijn er ook de wettelijke bepalingen: in ons land mogen we tot en met de leeftijd van 45 jaar picks-ups doen bij de vrouw (eicellen wegnemen voor ivf, red). Voor veel mensen is dat ook een eindpunt."