Forse toename van coronabesmettingen in China, grote industriesteden zoals Guangzhou gaan deels op slot

Ook in de hoofdstad Peking en in Shanghai en Chongqing stijgt het aantal besmettingen, maar veel minder dan in Guangzhou. Toch zijn ook daar meteen maatregelen van kracht. Zo is de grote autoshow van Peking geannuleerd. Die had binnenkort moeten openen. Net zoals in Guangzhou wordt er er nu ook in Peking opnieuw massaal getest en worden mensen in quarantaine geplaatst.

Het Chinese regime is altijd een zero-covidstrategie blijven volgen, ook al zijn de meest recente varianten van het virus veel milder en is een groot deel van de bevolking gevaccineerd. Dat houdt in dat er bij besmettingen meteen draconische maatregelen worden opgelegd aan de bevolking. Er is daar geen verzet tegen omdat het autoritaire communistische regime alle macht naar zich heeft toegetrokken. Toch is er intern binnen de communistische partij veel discussie over die zero-covidstrategie, maar de wil van partijleider en president Xi Jinping is daar wet.