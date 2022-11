Gent wil nieuw wandel-en fietspad naar Oekraïense havenstad Mykolaiv vernoemen: "Symbolische actie om steun te betuigen"

De Marseillestraat, de New Orleansstraat, de Londenstraat, de Dublinstraat en de Helsinkistraat: het zijn allemaal straatnamen in de de Genste wijk Muide- Meulestede die naar havensteden verwijzen. De stad Gent wil nu ook Mykolaiv, een havenstad in Zuid-Oekraïne, opnemen in haar stratenplan. "Onze haven North Sea Port heeft een lange en goede band met Oekraïne, en in het bijzonder de haven van Mykolaiv . Daarom willen we een nieuw fiets- en wandelpad in het nieuw sociaal woonproject in de omgeving van de Goedendagstraat en de Marseillestraat vernoemen naar deze havenstad", legt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) uit.