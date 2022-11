Gents natuurgebied verandert tijdelijk van naam om aandacht te vragen voor klimaatcrisis

Het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen in Gent heet vanaf vandaag Hwange National Park. Het gaat om een tijdelijke naamsverandering om de campagne te steunen van 11.11.11, de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Hwange National Park is een natuurreservaat in Zimbabwe, in Afrika. Dat is een natuurgebied dat erg lijdt onder de klimaatcrisis. Daarom doopt Gent de Bourgoyen-Ossemeersen tijdelijk om tot Hwange National Park.

De gevolgen van de klimaatcrisis laten zich overal voelen, van Zimbabwe tot in Gent, zegt 11.11.11. Afgelopen zomer stond de grote vijver in het Gentse natuurreservaat zo goed als leeg. De aanhoudende droogte en hittegolf zorgden ervoor dat de plas bijna helemaal opdroogde. Daardoor kwamen heel wat watervogels in de problemen.



Aan de Bourgoyen staat nu een bord met de nieuwe naam, en ook wat uitleg over de klimaatcrisis. Tot eind december blijft het bord staat, en tot dan heet de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent dus Hwange National Park.