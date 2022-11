Gentse parochie zoekt “kerksitters” om kerk open te houden: "Je kan er in stilte werken en tot rust komen"

Op woensdag en donderdag is de kerk van Ekkergem overdag gewoon open. Mensen kunnen er in- en uitlopen zonder dat ze weten dat ze in de gaten worden gehouden door Bernard July of Dirk De Baets. De twee vrijwillige “kerksitters” houden er elk een weekdag permanentie vanuit de winterkapel naast de kerk. Een camera-alarm meldt wanneer er bezoek is. Via een deur komen ze meteen in de kerk terecht. De kerkfabriek zoekt nu nog vrijwilligers voor de andere dagen om zo een hele week permanentie te kunnen voorzien. De winterkapel gebruiken is helemaal gratis.