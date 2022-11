Gerestaureerde muurschildering "Gloria" uit WOII terug in Meerhoutse basisschool: "Unieke soldatenkunst"

Omdat het volgens experts om unieke soldatenkunst ging, beslisten het lokale bestuur, de school en enkele andere organisaties om het werk te laten restaureren. "Dat bleek niet eenvoudig, maar dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid van zo'n 50.000 euro is het toch gelukt." Om het makkelijker te maken om de muurschildering te verplaatsten naar tentoonstellingen of musea, werd het op een mobiel toestel geplaatst. "Dat is, denk ik, uniek in de hele wereld en erg belangrijk. We hebben namelijk niet meer genoeg geld om alle andere muurschilderingen te restaureren. Als we door "Gloria" op verschillende plekken tentoon te stellen aandacht kunnen vragen voor deze unieke kunst, dan is dat alleen maar positief", benadrukt Melis.