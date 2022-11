"Ik moet afscheid nemen van het idee dat ik moeder zal worden": twee vrouwen getuigen over hoe ze ongewenst kinderloos bleven 

"Dat was heel zwaar. Ik had toen de neiging om alles wat mij aan dat parcours herinnerde, weg te doen. Mijn relatie is toen ook gestopt. Ik wilde een volledig nieuwe start. Ik heb me op het werk gestort en gereisd. Maar gelijk waar je bent, of het nu op een eiland is of op een strand in Spanje: overal zijn kinderen. Die confrontatie komt elke keer opnieuw binnen."