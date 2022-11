Ruit van stationsgebouw Tienen valt vanop eerste verdieping op jongeman: "Enorm veel geluk dat het niet op zijn nek of hoofd viel"

Gisteren is een ruit uit de eerste verdieping van de inkomhal van het station van Tienen naar beneden gevallen op een jongeman. "Hij belde me op en zei me dat hij een wonde aan zijn rug had. Het glas was dus door zijn jas, trui en T-shirt gegaan. Hij heeft enorm veel geluk gehad dat het niet op zijn hoofd of nek gevallen is. Op zich valt de wonde mee. We willen wel nog laten controleren of er nog glas in zit. We weten ook niet hoe diep de wonde is. Dat moet ook nog nagekeken worden", zegt Marleen Boets, de mama van de jongen.