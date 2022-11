Groep die klassiek televisieabonnement stopzet, groeit in Vlaanderen: "Maar het is niet zo dat we over 5 jaar allemaal kabelknippers zijn"

In de VS hebben we gezien dat klassieke operatoren zelf niet zijn blijven stilzitten, maar hebben moeten ondervinden dat het niet eenvoudig is om van businessmodel te veranderen, zegt Muylle: "Ze zijn dan maar gaan inzetten op hun sterkte: het aanbieden van een netwerk, van infrastructuur zoals glasvezelkabel en 5G. Daarna gaan ze zoeken hoe ze strategische partnerschappen kunnen aangaan met andere spelers, onder het motto: "If you can't beat them, join them" - als je iemand niet kan verslaan, werk er dan mee samen. Zo zijn ze bijvoorbeeld gaan samenwerken met Disney+. Als een bedrijf als Disney+ kan samenwerken met een telecomoperator die de beste kwaliteit van netwerk kan aanbieden om zo de beste kijkervaring aan te bieden aan de klant, dan krijg je een win-win."

Het is niet duidelijk of onze operatoren diezelfde werkwijze kunnen kopiëren. Zo eenvoudig is het niet, zegt Muylle, omdat Telenet en Proximus niet hetzelfde bereik hebben als hun collega's in Amerika. En er is dus het verhaal van de vraag naar heel specifieke content in Vlaanderen. "De telecomoperatoren kunnen zich daar meer gaan verankeren", aldus Muylle.