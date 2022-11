Ondersteunt de staking van gisteren de strategie van Poetin? 

Uiteraard stelt de situatie ons voor verscheurende dilemma’s. Bijna iedereen sympathiseert met Oekraïne, maar niemand wil verdere escalatie. Niemand weet hoe en wanneer de oorlog stopt. Moeten we Oekraïne steunen tot alle Russische troepen uit het land zijn verjaagd, of moet gepraat kunnen worden over een wapenstilstand of vredesakkoord met feitelijk verlies van territorium? Deze vragen slingeren ons dagelijks heen en weer.

Willen we Oekraïne "zo lang het nodig is" blijven steunen, dan moet het grootste deel van onze bevolking hier achter staan. In 1946, in zijn beroemde ‘lange telegram’ aan Washington, onderstreepte de Amerikaanse diplomaat George Kennan al het belang van binnenlandse cohesie in het Westen om de concurrentie met de Sovjet-Unie vol te houden. Met psychologische oorlogsvoering en inmenging probeerde het regime van Jozef Stalin die cohesie te ondermijnen.