Hoe octopussen en pijlinktvissen hun grote hersenen krijgen

Het labo wil nu bekijken hoe verschillende celtypes verschijnen in de hersenen van inktvissen. Koenig wil ontdekken of ze op verschillende tijdstippen tot expressie komen, hoe ze beslissen om één soort zenuwcel te worden en niet een andere en of dit proces hetzelfde is bij verschillende soorten.

Ze is opgewonden over de potentiële ontdekkingen die in het verschiet liggen.

"Een van de belangrijke leerpunten uit dit soort werk is hoe waardevol het is de diversiteit van het leven te bestuderen", zei Koenig. "Door deze diversiteit te bestuderen, kan je daadwerkelijk echt terugkomen naar fundamentele ideeën over zelfs onze eigen ontwikkeling en naar voor ons relevante biomedische vragen. Je kunt die vragen echt aanpakken."

De studie van het team is gepubliceerd in Current Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Harvard University.