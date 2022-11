Sihame El Kaouakibi vraagt twee parlementaire medewerkers aan (maar dat wordt meteen geweigerd)

Nochtans kan het verzoek van El Kaouakibi eigenlijk niet worden afgewezen. Als ze haar medewerkers toch wil, kan ze naar de rechter stappen en krijgt ze wellicht gelijk.

Maar het is niet omdat je een recht hebt, dat je dat ook moet opeisen, vindt Koen Daniëls. En hij doet een oproep aan El Kaouakibi: "Ik roep mevrouw El Kaouakibi op om in deze toch eens in de spiegel te kijken en de pleidooien die ze hier altijd heeft gehouden met het morele vingertje om die nu toch eens op zichzelf toe te passen en haar aanvraag nog eens kritisch te bekijken alvorens naar de rechtbank te trekken."

Volgens Daniëls heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement een duidelijk signaal willen geven.