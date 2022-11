Topstukken uit de kunstcollectie van Microsoft-oprichter Paul Allen geveild voor 1,5 miljard dollar, een record

Paul Allen richtte samen met Bill Gates het bedrijf Microsoft op in 1975. In 1983 werd bij Allen kanker vastgesteld, waarna hij ontslag nam bij Microsoft. Hij behield wel zijn aandelen, wat van hem later een multimiljardair maakte toen Microsoft naar de beurs trok. Hij richtte een investeringsmaatschappij op waarmee hij onder meer investeerde in wetenschappelijk onderzoek en technologie, maar schonk ook een groot deel van zijn fortuin aan goede doelen. In 2018 overleed hij aan de gevolgen van lymfeklierkanker, hij was 65 jaar.

Allen was een groot kunstliefhebber en begon in de jaren 80 met het aanleggen van een indrukwekkende privécollectie. Die omvatte topwerken van grote namen uit de oude en moderne kunst, zoals Alessandro Botticelli, George Seurat, Vincent Van Gogh, David Hockney, Francis Bacon en Gustav Klimt. Alles samen vertegenwoordigt de collectie van Allen een periode van 500 jaar kunstgeschiedenis.

Meer dan 150 stukken uit de collectie worden nu geveild door het veilinghuis Christie's in New York. Volgens de veilingmeester is het de grootste en meest uitzonderlijke kunstveiling in de geschiedenis van Christie's. De veiling wordt gespreid over twee dagen. Op de eerste dag gisteren ging een zestigtal items onder de hamer. Die brachten 1,5 miljard dollar op, veilingkosten inbegrepen. Volgens Christie's het hoogste bedrag ooit dat tijdens één enkele veiling werd opgehaald.