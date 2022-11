Buurtproject "Meet Your Street" moet Leuvenaars en studenten dichter bij elkaar brengen

Uiteraard is de band tussen de inwoners en de studenten niet in elke Leuvense buurt even sterk. Onder andere geluidsoverlast door feestende studenten is daar vaak een oorzaak van. In de Brouwersstraat valt dat mee. “Als de studenten een feestje geven moeten ze het ons gewoon zeggen”, vertelt Patrick. “Dat hoeft natuurlijk niet iedere week, maar als dat maar af en toe is, is dat geen enkel probleem.”

"Meet Your Street" - Engels voor: "leer je straat kennen" - is een initiatief van de stad Leuven, politie Leuven, de onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties. “Projecten als deze laten zien dat de studenten ook betrokken willen zijn met de mensen die wonen in Leuven”, zegt Lisa van studentenorganisatie LOKO. “We zijn er ook van overtuigd dat er minder conflict is als inwoners en de studenten elkaar beter leren kennen, al gebeurt dat nog te weinig op dit moment.”