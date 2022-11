"Als jonge kunstenaar zou ik werken voor mijn centen, zoals iedereen": uitspraak van Antwerpse cultuurschepen schiet in verkeerde keelgat van kunstsector

Komt het nog goed tussen de sector en de schepen? "Er zullen misschien wel weer excuses volgen, dat ze het zo niet had bedoeld en dan gaat de rimpeling in het water wel weer liggen. Maar met zulke uitspraken geeft ze toch te kennen dat het haar bitter weinig interesseert of er nog een nieuwe generatie kunstenaars in haar stad opstaat. Als ik een stadsbestuur was of schepen van Cultuur, dan zou ik de eer aan mezelf houden, toegeven dat ik van de materie niet zoveel weet en me afvragen of er geen andere mensen zijn die meer geest en hart hebben voor cultuur."