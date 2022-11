Zijn midterms slecht nieuws voor Donald Trump? "Ron DeSantis is nieuwe held van Republikeinen, maar Trump zal nooit vrijwillig van podium stappen" 

Toch zal Trump volgens VRT NWS-correspondent in de VS Björn Soenens stevig moeten slikken hebben bij het zien van alle krantenkoppen. "Ook bij bevriende media. The New York Post schrijft: vernieuwing is op komst, Ron DeSantis is de nieuwe held. Trump zal nooit vrijwillig van het podium stappen en het zal nu heel bijzonder zijn om te zien wat er komende week gebeurt, hij ging wellicht volgende dinsdag een zware aankondiging doen, waarschijnlijk zijn derde run op het presidentschap. De vraag is, is daar nu nog appetijt voor nu veel van de kandidaten die hij steunde het niet hebben gehaald?"