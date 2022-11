Daar is de nieuwe itsme: vanaf nu kun je je ook identificeren met myID.be

Is er voor de burger een groot verschil in gebruik tussen itsme en myID.be? "In wezen niet", zegt Mortier. “Het is zeker ook niet zo dat je itsme plots niet meer kan gebruiken. We bieden met deze nieuwe app gewoon een tweede mogelijkheid aan. Op die manier kan elke burger de app gebruiken die hem of haar het beste ligt.”

Misschien zullen sommigen wel voor myID.be kiezen omdat ze zich op een andere manier kunnen identificeren. “Bij itsme gebeurt inloggen aan de hand van je telefoonnummer", zegt Mortier. "Maar bij myID.be kunnen gebruikers zich identificeren door een QR-code te scannen met hun smartphone of tablet. Het registratieproces is ook anders, misschien zullen sommigen dat makkelijker vinden.”