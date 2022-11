KU Leuven test nieuwe therapievorm bij jongvolwassenen met zelfmoordgedachten: "We herstellen verbinding tussen ouder en kind"

In de nieuwe therapie stellen de onderzoekers in een eerste gesprek na een crisis al voor om de ouders te betrekken in de therapie. "We hebben gemerkt dat bijna alle jongeren aan wie we dat voorstellen, akkoord gaan." Daarna hebben ouder en jongvolwassene apart gesprekken om te ontdekken waar de vertrouwensbreuk vandaan komt. "Zo herstellen we de verbinding tussen ouder en kind".