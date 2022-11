OESO gaat Belgische coronabeleid evalueren

De kritiek was oorverdovend luid de voorbije maanden, en de vele coronacritici vroegen de voorbije maanden zeer expliciet om een evaluatie van het gevoerde beleid. Maar de door Vandenbroucke bestelde studie is geen tegemoetkoming aan (sommige) critici, zegt hij zelf.

"De kritiek dat onze adviseurs het enggeestig aangepakt hebben vond ik nooit erg pertinent. De GEMS (de corona-expertenraad, nvdr) onder leiding van Erika Vlieghe hebben alle aspecten en dimensies afgewogen. Men heeft voortdurend afgewogen wat de impact van covid-maatregelen op het welzijn in de samenleving is? Of op de mogelijkheden van kinderen en jongeren om te blijven studeren?"

Geen antwoord op die kritiek dus, zegt Vandenbroucke, maar wel een poging om lessen te trekken uit het verleden en in de toekomst beter voorbereid te zijn. "De studie zal gaan over de genomen maatregelen, over het gezondheidsbeleid, het herstelbeleid of over de vraag hoe goed we voorbereid waren en welke stappen ondertussen gezet zijn."

Vandenbroucke wil vooral een brede doorlichting van het beleid, en een externe organisatie als de OESO moet er garant voor staan dat dat ook onafhankelijk gebeurt. "Maar je mag nooit te zeker zijn dat je het goed gedaan hebt. En we moeten erkennen dat we in het begin beslissingen hebben genomen in grote wetenschappelijke onzekerheid. Maar je kunt daar niet op terug blikken met de kennis die we nu hebben."

"We moeten niet evalueren om te evalueren, maar wel om het beter te doen bij eventuele toekomstige pandemieën."



Tegelijkertijd bewandelt Vandenbroucke een tweede spoor: hij heeft het parlement een brief gestuurd. Daarin kondigt hij aan dat hij in januari met een overzicht komt van maatregelen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op mogelijke, nieuwe crisissen.