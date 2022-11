Ook vannacht nog staking in Gents postsorteercentrum: Postbedeling in Oost-Vlaanderen opnieuw zwaar verstoord

De reden voor een tweede stakingsdag op rij is het tekort aan personeel. "We vragen niet gewoon meer, maar wel voldoende personeel, zodat de organisatie werkbaar blijft. Het is geen geheim dat veel bedrijven op zoek zijn naar personeel, maar als er in een bedrijf als Bpost te weinig personeel is, dan blijft het werk liggen en dat geeft alleen maar meer werk."

"De druk op het bestaande personeel wordt groter en groter. We zien dat heel wat mensen daardoor uitvallen wegens ziekte of op zoek gaan naar een andere job omdat ze de druk niet meer aankunnen.