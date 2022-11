Orkaan Nicole komt aan land in Florida: eerste orkaan in november in 40 jaar tijd

Inwoners van de Atlantisch kust in Florida waren nog niet bekomen van orkaan Ian, die eind september meer dan 140 mensen het leven kostte, wanneer een nieuwe orkaan met de naam Nicole aan land kwam. Dat de storm in november de Amerikaanse kust teistert, is opvallend. De laatste keer dat een orkaan in november voorkwam, was in 1985. De orkaan zou over Florida, Georgia, Nort Carolina en South Carolina trekken.