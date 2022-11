Personeel van zorginstelling in Merelbeke voert actie tegen onbetaalde lonen

"We hebben wat tegenslag gehad in een bouwproject in onze vestiging in Deinze (De Ceder)", zegt directeur Geert Stroobant. "We hadden daar zwaar in geïnvesteerd. Maar door een conflict met de aannemer zijn de bouwwerken stilgelegd. En dat heeft een grote impact gehad op onze financiële situatie. Een faillissement was niet langer afwendbaar. En op bepaalde momenten zijn er ook verkeerde beslissingen genomen."

Maar de directeur heeft er goeie hoop op dat er snel een overnemer wordt gevonden. "Ik heb gehoord van de curatoren dat er over enkele dagen een overeenkomst met een kandidaat-overnemer zou worden getekend. Dat zou betekenen dat we gewoon verder kunnen werken, en misschien zelfs nog beter. Ook de achterstallige lonen van het personeel zouden dan snel betaald kunnen worden."