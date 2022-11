Podiumbouwer van U2, The Rolling Stones en Rammstein uit Tildonk gaat (een beetje) met pensioen

Hedwig De Meyer, oprichter van podiumbouwer Stageco uit Tildonk, zet een stap terug. Demeyer is 68 en wordt als hoofd van de onderneming opgevolgd door Hans Willems. Stageco ontstond ooit uit de eerste jaren van Torhout-Werchter. Het is zowat de bekendste podiumbouwer ter wereld. Zo ontwierpen en bouwden ze de podia van U2, The Rolling Stones, Beyoncé en Rammstein. Demeyer gaat wat meer tijd maken voor zijn gezin, ook al blijft hij voorzitter van de groep.