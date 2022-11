Rel tussen Frankrijk en Italië over migranten en vluchtelingen op reddingsschip wordt almaar bitsiger

Diezelfde avond nog stuurde Meloni een bedankje rond via sociale media. "We drukken onze welgemeende waardering uit voor de beslissing van Frankrijk om mee de verantwoordelijkheid op te nemen over de migratiecrisis", schreef ze. Maar 's ochtends ontkende Olivier Véran, de woordvoerder van de Franse regering, dat er een doorbraak was, de gesprekken waren nog altijd bezig, zei hij. "Het schip vaart nog altijd in Italiaanse wateren", zei hij op de Franse radio, "het is dus aan Italië om het een haven aan te bieden, zoals de wet voorschrijft", zei hij. En hij voegde eraan toe: "We verwachten meer van een land dat het meeste geld van de Europese Unie toegestopt krijgt." Daarmee verwees hij naar het vele geld dat Italië krijgt uit het Europese corona-herstelfonds.