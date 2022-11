Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Schuldgevoelens? Het is niet je opdracht om iedereen gelukkig te maken”

Evi (32) was altijd erg close met haar moeder. Sinds de komst van haar dochtertje is die band veranderd. Evi heeft minder tijd om haar moeder te bezoeken of te bellen, en dat kan haar moeder moeilijk plaatsen. “Als we elkaar dan zien, lijkt het alsof het alleen daarover kan gaan.” In het verleden kaartte Evi’s partner wel vaker aan dat haar moeder veel beslag op haar legde. “Maar zolang we zelf geen kinderen hadden, stoorde me dat niet.” Ze heeft nu het gevoel dat haar moeder eigenlijk het middelpunt van alle aandacht wil zijn. “Ze lijkt me jaloers, en ik weet absoluut niet hoe ik hiermee om moet gaan.”