Royals - Lost Noorse prinses Märtha Louise heisa op door functies neer te leggen? Kleine stap met grote impact voor vader Harald

Koningin Margrethe zei later sorry, maar bleef bij haar besluit om het koningshuis te moderniseren. De ophef zindert na. Vorige week kreeg de Deense kroonprinses Mary, schoonzus van Joachim, op bezoek in Vietnam er alweer een vraag over. Ze reageerde kregelig: "Ik mag hopen dat je voor deze ene vraag niet helemaal bent afgereisd? Heb je andere vragen?"



Bij Märtha Louise is haar positie - hoe bizar ook - nog een geluk te noemen. De prinses volgt haar vader Harald immers niet op. Ze zit op de fameuze reservebank. Toch had het allemaal anders kunnen uitdraaien, want ze kreeg in 1986 de vraag van haar grootvader koning Olav of ze interesse had in de troon. Zij was per slot van rekening de eerstgeborene. "Ik ben 15, wat weet ik daar nu van", was haar antwoord. In Noorwegen maakte uiteindelijk een wetswijziging in 1990 een einde aan het mannelijk erfrecht. Had Märtha Louise nu de kroonprinses geweest, koning Harald had voor hetere en complexere vuren gestaan.