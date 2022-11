"Russische terugtrekking uit Cherson is een zeer complexe operatie en vol risico's"

De terugtrekking over de Dnjepr is echter zelf een complexe en gevaarlijke operatie, merkt professor Quanten op. In een eerste fase moeten de Russische troepen een defensieve buitenperimeter uitbouwen. Dat is een verdedigingslinie rond Cherson die de Oekraïense troepen zo lang mogelijk op afstand moet houden en dus vooral bedoeld is om tijd te winnen. Daarom worden er nu op grote schaal mijnen gelegd.

Pas dan kan de eigenlijke evacuatie starten. Duizenden militairen moeten dus met hun zwaar materiaal (of desnoods zonder, nvdr.) over de rivier worden gezet via pontonbruggen of overzetboten. Aan de overkant moeten die soldaten dan zo snel mogelijk verder in de diepte in veiligheid worden gebracht. Tegelijk moet het Russische leger dan defensieve stellingen uitbouwen op die oostelijke oever omdat de Oekraïeners na de herovering van Cherson mogelijk zouden pogen om hun opmars ten oosten van de Dnjepr voort te zetten. Uit satellietbeelden blijkt dat de Russen al een tijdje bezig zijn met de uitbouw van hun verdedigingslinies op de oostelijke oever.