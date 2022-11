China viert Singles Day: "De meesten onder zijn wel eens ons single"

Een verslag van het Federaal Planbureau onderscheidt drie categorieën van alleenstaanden: de weduwe, de gescheiden persoon en de happy single. Maar voor die laatste term vraagt Ponnet toch wat nuance. "Wat is happy? Ook mensen in een relatie zijn in de ene periode happy en in een andere minder happy. Veel mensen zijn er best tevreden mee single te zijn, maar hebben ook dagen dat het balen is en dat het moeilijk is om naar buiten te komen."

"Met het beeld van de happy single, geef je aan mensen ook het signaal dat je een probleem hebt, als je niet happy bent als vrijgezel. Ik moet bij heel veel mensen bevestigen dat ze zowel liefdescompetent als liefdeswaardig zijn."

Hoewel alleenstaand zijn een hele dominante leefvorm geworden is, ziet Ponnet nog steeds een maatschappelijke norm in de beeldvorming. "In cultuur wordt het koppel nog altijd naar voren geschoven als de norm. En door van singles "happy singles" te maken, maak je het niet gemakkelijker."