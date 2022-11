't Is gebeurd, De Allerslimste Mens ter Wereld is bekend: "We waren allemaal aan elkaar gewaagd"

Hoe de kersverse winnares zich voorbereidde op haar deelname aan het programma? "Het afgelopen jaar heb ik extra alert het nieuws gevolgd. Ik weet dat er vaak naar bekende voornamen gevraagd wordt, dus die heb ik proberen memoriseren. Ook legde ik me toe op aardrijkskunde, mijn zwakke plek. Ik heb zelfs een wereldkaart opgehangen in mijn toilet", vertelt Boukhriss Terkessidis. "Maar in het algemeen ben ik een nieuwsjunkie. Ik heb last van FOMO (Fear Of Missing Out, de angst om iets te missen, red.) wanneer ik de actualiteit een dag niet kan volgen."