Vanaf nu kan je solliciteren zonder afspraak bij Zorgbedrijf Rivierenland in Mechelen: drempel verlagen om een job te zoeken 

Zorgbedrijf Rivierenland vindt het belangrijk om zich in de kijker te zetten omdat de vraag naar verpleegkundigen en zorgkundigen erg groot is. "Tijdens de open sollicitatiedagen willen we inzetten op wat ons uniek maakt", zegt ondervoorzitter Jeroen Baeten (N-VA), schepen in Sint-Katelijne-Waver. "We weten maar al te goed dat wij, als zorgbedrijf, ook bij een kandidaat solliciteren. Waarom zou jij als verpleegkundige of zorgkundige uitgerekend bij ons willen starten? Wat maakt ons anders en uniek in de regio? Welke talrijke voordelen geniet je hier? Een open sollicitatiegesprek geeft ons de ruimte om hier dieper op in te gaan. Tegelijk kunnen we uitzoeken welke job en welke locatie het best bij een kandidaat passen."