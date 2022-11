Er komt een verbod op alcoholreclame in tv-programma's gericht op jongeren

Wie jonger is dan 16 mag sowieso geen alcohol drinken, vanaf 16 jaar is het toegelaten om bier en wijn te drinken en vanaf 18 jaar zijn er geen beperkingen meer.



Naast het verbod op alcoholreclame in tv-programma's gericht op jongeren, blijft het ook verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16. Tussen 16 en 18 jaar is alleen de verkoop van bier en wijn toegelaten, onder anderen mixdranken zoals breezers (die ook sterke drank bevatten), sherry en porto kunnen ook allemaal niet.



Voor zwaar verslaafde jongeren zullen er zorgtrajecten opgezet worden.