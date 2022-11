Volgende week effectief boetes voor wie knips op de Mechelse vesten negeert

"We hebben de mensen de voorbije periode zo veel mogelijk proberen te informeren met de gemeenschapswachten, bewonersbrieven, tekstkarren, enzovoort, en we merken wel dat dat gewerkt heeft", zegt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek. "We zijn al van 4.000 overtreders - die dus enkel een waarschuwingsbrief hebben gekregen - naar 1.500 gegaan."

Als je de knips op de Mechelse vesten negeert, riskeer je vanaf maandag een boete van 58 euro.