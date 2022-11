Voormalig hulptrainer KFC Turnhout aangeklaagd na ongepaste berichten naar minderjarige speler

"Aan het einde van het vorige seizoen heeft de hoofdtrainer ons gemeld dat de hulptrainer in kwestie bepaalde berichten had gestuurd naar een jeugdspeler", zegt Ignace Kroos, de voorzitter van KFC Turnhout. "Wij hebben toen meteen contact opgenomen met de betrokken ouders en met de zedenpolitie in Turnhout. Op advies van de zedenpolitie hebben we de samenwerking met de hulptrainer beëindigd."