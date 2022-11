Steeds meer gemeenten zien radicalisering en bedreigingen van inwoners toenemen

En dan is er de rol van complottheorieën. Sommige burgers geven - zelfs nu zo goed als alle coronamaatregelen vervallen zijn - nog steeds aan niet te willen gehoorzamen aan (lokale) wetten en regels. Verschillende burgemeesters die VRT NWS sprak, gaven aan brieven te krijgen van zogenaamd "soevereine burgers" die zich uit het bevolkingsregister willen laten schrappen en niet langer gehoorzamen aan de wet. De beweging van de soevereine burgers komt uit de Verenigde Staten overgewaaid. Het gaat om mensen die zichzelf als volkomen soeverein zien en het gezag van de overheid als niet legitiem beschouwen en in sommige gevallen weigeren van belastingen te betalen en dergelijke.

Gemeenten worden ook over de vaccinatiecampagne aangesproken of over desinformatie over de vaccins, getuigt Dis Van Berckelaer, burgemeester van Borsbeek: "Soms krijgen we telefoons, ook op sociale media lees je veel zaken. Mensen die beweren dat het allemaal het werk is van een beperkte groep die het slecht voorheeft met de mensheid." Van Berckelaer ziet een verruwing van het debat in het algemeen. "Of het nu over corona gaat, of over een lokale aangelegenheid. Wij hebben bijvoorbeeld een debat over een mogelijke fusie met Antwerpen. Mijn vrouw wordt daar op aangesproken. Mijn dochter schrikt als ze zaken over mij leest op facebook."