West-Vlaamse burgemeesters leggen zich niet zomaar neer bij keuze voor bovengronds, eerste tekenen van verzet uit "hoogspanningszone" 

De burgemeesters hadden gisteravond nog een overlegronde met professor Westermann, de expert die op zijn beurt heeft gesteld dat de ondergrondse optie die de burgemeesters zo graag willen in feite vandaag onhaalbaar is. Burgemeester Dochy heeft het over een "ontgoochelend moment". "Het was amateuristisch georganiseerd, maar professioneel in het ontwijken van de gestelde vragen", zegt hij aan Radio 2.