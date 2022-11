Lukaku opgenomen in WK-selectie, maar bondscoach houdt reservespits achter de hand: ontdek hier de 26 Rode Duivels die mee mogen naar Qatar

Bondscoach Roberto Martinez heeft de 26 Rode Duivels bekendgemaakt die voor eremetaal zullen strijden op het WK voetbal in Qatar. Romelu Lukaku, die recent opnieuw uitviel door een hamstringblessure, zit in de voorlopige selectie, maar Martinez heeft ook een reservespits op de lijst gezet: Dodi Lukebakio. Tot 24 uur voor de aftrap van de Belgische openingswedstrijd in Qatar mogen geblesseerde spelers vervangen worden. Martinez rekent vooral op vaste waarden, maar neemt ook enkele Rode Duivels mee die voor het eerst een groot tornooi zullen spelen zoals Jérémy Doku, Zeno Debast en Loïs Openda. Nacer Chadli valt uit de boot.