Agentschap Zorg en Gezondheid trekt vergunning woonzorgcentrum Park Lane in Antwerpen in: "Ernstige tekorten, meermaals vastgesteld"

Uit verschillende inspecties is nu gebleken dat die problemen blijven aanslepen. "Het gaat vooral over een tekort aan verpleegkundigen. De permanentie wordt niet gegarandeerd", zegt Lien Thoelen van Zorg en Gezondheid. "Daarnaast zijn er ook problemen met het gebouw. Trappenhallen zijn niet beveiligd en bewoners kunnen af en toe buiten geraken. Dat zijn ernstige tekorten die we meermaals vastgesteld hebben. Daarom hebben we nu beslist om de vergunning in te trekken."